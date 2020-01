Cabelte pede protecção de credores por dívidas de 173 milhões

A Cabelte, empresa de cabos com mais de 600 trabalhadores, está desde a passada quarta-feira ao abrigo do Plano Especial de Recuperação (PER), depois de a administração liderada por Mário Pais de Sousa ter invocado dificuldades financeiras e apontado as instituições bancárias BCP e Novo Banco como principais credores. O Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia nomeou já um administrador judicial para assumir as rédeas da empresa, isto na véspera da ida a julgamento de um pedido de insolvência efectuado pelo antigo presidente do conselho de administração da Cabelte – Tiago Neiva de Oliveira, neto do fundador da empresa, Nelson Quintas, e afastado do cargo após a entrada do fundo de reestruturação OxyCcapital.

Como o PÚBLICO noticiou, o antigo presidente da empresa requereu a insolvência da Cabelte com base num crédito de perto de 200 mil euros – crédito esse que a Cabelte começou por negar a existência. Mas, confirmou o PÚBLICO, a actual administração da Cabelte acabou por liquidar essa dívida, tentando, com isso, pôr fim ao processo de insolvência. No entanto, Neiva de Oliveira avançou com um requerimento pela condenação da Cabelte “como litigante de má-fé”, por ter agido de forma contrária aquilo que alegou, isto é, “uma actuação processualmente condenável baseada na negação de factos verdadeiros e por ela conhecidos”, disse o ex-administrador ao PÚBLICO.

Porém, na véspera do julgamento marcado para a passada quinta-feira, a Cabelte veio informar no processo de insolvência que tinha requerido um Processo Especial de Revitalização e que, por essa razão, o processo de insolvência deveria ficar sem efeito. O despacho de admissão do PER foi publicado no dia 8 de Janeiro, nomeando Bruno Costa Pereira como administrador Judicial.

Recorde-se que o actual dono da Cabelte é o Fundo de Reestruturação Empresarial gerido pela OxyCapital. De acordo com o Jornal de Negócios, que já teve acesso à petição do pedido de reestruturação, a Cabelte apresenta uma lista de 700 credores e um montante de dívidas de 173,1 milhões de euros. O principal credor é a própria OxyCapital, com 114,6 milhões de euros em dívidas, seguindo-se o Novo Banco (9,9 milhões de euros) e o BCP (7,9 milhões de euros). As instituições públicas que prestaram apoios financeiros à empresa, nomeadamente o Portugal 2020 (3,5 milhões de euros) e o IAPMEI (94 mil euros), também aparecem listadas no rol de credores.