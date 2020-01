V. Setúbal-Sporting vai mesmo jogar-se no sábado

O jogo entre o Vitória de Setúbal e o Sporting vai manter-se no sábado, confirmou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, depois de os dois clubes não terem chegado a acordo para a alteração, numa reunião realizada nesta sexta-feira​.

A Liga convocou os representantes das duas equipas da I Liga para uma reunião, na qual o Vitória de Setúbal reiterou o seu pedido de adiamento para uma data a acordar com o Sporting, devido ao vírus gripal que assola o seu plantel.

“Esta hipótese só será ponderada pelo Sporting caso o Vitória aceite fazer uma junta médica que ateste a condição física dos jogadores, na qual esteja integrado o director clínico do emblema de Alvalade, João Pedro Araújo.

Este foi um cenário recusado pelo presidente e director desportivo do V. Setúbal, pelo que a Liga, respeitando o que está regulamentado, mantém o jogo entre os dois clubes para o horário e dia previamente agendado”, refere o organismo em comunicado.

A situação de saúde dos jogadores do V. Setúbal, afectados por uma infecção viral, não sofreu qualquer melhoria nas últimas horas. Fonte oficial dos sadinos adiantou ao PÚBLICO que os 14 jogadores que tiveram de ser avaliados no Hospital da Luz na quinta-feira encontram-se agora em casa de quarentena. O treinador, Julio Velázquez, não se mostrou optimista com a situação caso o jogo não sofra reagendamento.

Resta agora “uma equipa de merda” para enfrentar os lisboetas. Foi desta forma que o técnico classificou, numa conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, a formação que irá apresentar contra os “leões”, visto que 90% do plantel se encontra indisponível para ser utilizado na partida de sábado. Contudo, o treinador avançou que entrou em contacto com o treinador adversário, Silas, garantindo que ambos os técnicos concordaram em mover a partida para a primeira semana de Março. O homólogo não terá tido problemas com essa data, afirma, mas o regulamento da Liga obriga a que o jogo seja disputado nas quatro semanas que seguem a data inicial.