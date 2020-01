Treinador do V. Setúbal: Resta “uma equipa de merda” para enfrentar o Sporting

A situação de saúde dos jogadores do V. Setúbal, afectados por uma infecção viral, não sofreu qualquer melhoria nas últimas horas. Fonte oficial dos sadinos adianta ao PÚBLICO que os 14 jogadores que tiveram de ser avaliados no hospital da Luz na quinta-feira encontram-se agora em casa de quarentena. O treinador, Julio Velázquez, não se mostrou optimista com a situação caso o jogo não sofra reagendamento.

Resta agora “uma equipa de merda” para enfrentar os lisboetas. Foi desta forma que o técnico classificou, numa conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, a formação que irá apresentar contra os “leões”, visto que 90% do plantel se encontra indisponível para ser utilizado na partida de sábado. Contudo, avançou que entrou em contacto com o treinador adversário, Silas, garantindo que ambos os técnicos concordaram em mover a partida para a primeira semana de Março. O homólogo não terá tido problemas com essa data, afirma, mas o regulamento da Liga obriga a que o jogo seja disputado nas quatro semanas que seguem a data inicial.

“Liguei ao Silas duas vezes, ele mandou-me mensagem. Falámos com muito respeito e expliquei-lhe a situação. Ele argumentou a situação que o Sporting tem. Disse que Fevereiro é um mês muito difícil. Não tenho problemas em jogar noutra data. Uma que ficava bem era início de Março. Para mim é-me indiferente quando jogamos, quero é defender a saúde dos jogadores. Sugeri o fim-de-semana de 3,4 e 5 de Março. Há uma situação de regulamento de que, numa situação desta, há quatro semanas para o jogo ser disputado”, explica.

Dada a inflexibilidade demonstrada pelos “leões” – que a Liga diz impossibilitar um eventual adiamento da partida de sábado –, o clube do Bonfim equaciona convocar juniores e elementos da equipa sub-23 para substituir os cerca de 20 jogadores afectados por esta infecção altamente contagiosa. Na tarde desta sexta-feira, Pedro Proença decidiu convidar os líderes de Vitória de Setúbal e Sporting para uma reunião ainda nesta sexta-feira, de modo a encontrar uma solução para este imbróglio.

Em comunicado publicado esta sexta-feira, o V. Setúbal acusa o Sporting de quebrar regulamentos da Liga. “Esta tomada de posição do Sporting CP não é mais do que uma insofismável violação dos princípios gerais descritos no artigo 10.º dos Estatutos da Liga Portugal – a saber, o da legalidade, da igualdade, da ética, da lealdade, da verdade desportiva, da boa-fé, da colaboração mútua, da protecção do bom nome do futebol profissional, da transparência e da solidariedade entre os associados Liga"​, escreve o V. Setúbal.

Os “leões” justificaram a resposta negativa ao pedido de adiamento com o calendário competitivo apertado. O dirigente dos sadinos, Vítor Hugo Valente, diz que ofereceu ao Sporting pelo menos duas datas que não prejudicam a calendarização dos “leões”. Os sadinos querem agendar esta partida para um dos dois dias em que serão jogadas as meias-finais da Taça de Portugal, competição que nenhum dos dois clubes disputa.