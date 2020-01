Pedro Proença chama presidentes do Sporting e do V. Setúbal

Pedro Proença, presidente da Liga, vai convidar os líderes de Vitória de Setúbal e Sporting para uma reunião ainda nesta sexta-feira, disse fonte oficial do organismo à agência Lusa. De acordo com a mesma fonte, Pedro Proença “tem acompanhado com preocupação” a situação do encontro entre V. Setúbal e Sporting, previsto para sábado.

Os sadinos pediram o adiamento do encontro, devido a uma virose que afectou vários jogadores da equipa, que ficaram impedidos de treinar durante alguns dias esta semana. Contudo, o Sporting, alegando um calendário congestionado, não aceitou alterar a data do encontro, previsto para as 20h30 de sábado, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.