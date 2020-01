Nadal perdeu, mas Espanha está nas meias-finais

Detentora da Taça Davis, a Espanha teve de lutar bastante para justificar o favoritismo diante da Bélgica, nos quartos-de-final da ATP Cup, cuja fase final decorre em Sydney. O belga David Goffin foi o principal responsável pelas dificuldades dos espanhóis, ao derrotar Rafael Nadal no segundo singular. No par decisivo, o líder do ranking de singulares redimiu-se e com a ajuda de Pablo Carreño Busta conquistaram o segundo ponto para a Espanha, que vai discutir um lugar na final desta nova competição com a outra selecção favorita, Austrália.

“Viemos de Perth e não tivemos muito tempo para nos adaptar, as condições estavam muito difíceis, devido à humidade. Mas estamos super-contentes por estar nas meias-finais e entusiasmados por disputar um difícil encontro com a Austrália”, adiantou Nadal, que perdeu com Goffin (11.º no ranking), por 6-4 e 7-6 (7/3) – apenas a segunda derrota do espanhol em 31 singulares ao serviço da selecção (exceptuando os Jogos Olímpicos). A eliminatória começara bem para a Espanha, com Roberto Bautista Agut (10.º) a vencer Kimmer Coppejans (158.º), por 6-1, 6-4.

No encontro decisivo, apenas três pontos separaram as duplas no “match tie-break”. Nadal e Carreño Busta tiveram de anular dois break-points a 3-4 no segundo set, antes de se imporem a Joran Vliegen e Sander Gille, por 7-6 (9/7), 5-7 e 10-7.

O outro finalista da ATP Cup sairá da reedição do quarto-de-final da fase final da Taça Davis, há menos de dois meses, entre a Rússia e a Sérvia, que eliminou o Canadá, ao ganhar os singulares. Com muito apoio vindo das bancadas da Ken Rosewall Arena – estima-se em cerca de 70 mil o número de australianos com ascendência sérvia –, Dusan Lajovic (34.º) derrotou Felix Auger-Aliassime (21.º), por 6-4, 6-2, e Novak Djokovic (2.º), embora tenha cedido um set pela primeira vez nos quatro singulares que realizou na ATP Cup, venceu Denis Shapovalov (14.º), por 4-6, 6-1 e 7-6 (7/4).