Benfica e Desp. Aves num jogo sem meio-termo

Nesta sexta-feira, por volta das 20h45, alguém estará “a arder” no Estádio da Luz. Benfica e Desportivo das Aves jogam em Lisboa, às 19h, para a I Liga, num jogo sem meio-termo: o Desp. Aves, em caso de derrota, poderá ficar já a uns delicados – porventura irrecuperáveis – 11 pontos da “zona de salvação”, enquanto o Benfica, caso perca este jogo, poderá ficar com o FC Porto “à perna” no topo da tabela. Caso haja empate, ninguém poderá sorrir, mesmo que o Desp. Aves possa agarrar-se ao valor mental de um ponto ganho na Luz.

Todo este cenário traz, naturalmente, uma pressão acrescida para o lado do Desp. Aves, equipa que, visitando o líder do campeonato, não goza de uma grande percentagem de favoritismo – as casas de apostas atestam-no, pagando meros cêntimos a quem acertar numa vitória “encarnada”.

Para este jogo, há dados estatísticos que inclinam, ainda mais, a balança teórica. O Desp. Aves é a equipa com pior % de passes certos – e sabe-se o quanto o Benfica explora recuperações de bola em zonas ofensivas – e é a equipa que mais golos sofre de bola parada – algo em que só o FC Porto é mais profícuo do que o Benfica.

Outro dado curioso é que o Desp. Aves é, de longe, a equipa que menos remata dentro da área adversária e, com números que impressionam, a que mais remata de meia-distância: 60% dos remates são tiros de longe. Não se espera muita capacidade ofensiva de uma equipa com treinador recém-chegado.

Nuno Manta Santos soma três derrotas e uma vitória em quatro jogos, mas recusa ir à Luz à procura de um ponto. “Temos de incutir um jogo positivo, olhar para a baliza adversária e mostrar grande personalidade para conquistar pontos. (…) Autocarro? Sim, será usado, mas para a viagem para Lisboa”, ironizou, na antevisão do jogo, recusando uma estratégia demasiado defensiva.

Já Bruno Lage, que convocou o reforço Julian Weigl, olha para o Desp. Aves com desconfiança. “Temos uma equipa determinada do outro lado e a fazer pela vida. Estão numa situação em que têm rapidamente de conquistar pontos. Este tipo de situação é sempre perigoso”, apontou, na antevisão do jogo.