Ancelotti anuncia regresso de André Gomes

Carlo Ancelotti, treinador do Everton, anunciou esta sexta-feira que André Gomes começará a treinar-se na próxima semana no centro de treinos da equipa de Liverpool.

“São boas notícias. O André Gomes está a recuperar bem”, disse o treinador italiano sobre o médio internacional português, ausente desde o início de Novembro, com uma lesão no tornozelo.

O médio sofreu uma fractura com desvio do tornozelo direito, que abalou companheiros e adversários, tendo sido operado. Tudo indicava uma paragem longa, mas o médio está em franca recuperação.

“Volta na próxima semana e vai treinar-se. Espero que possa estar connosco o mais cedo possível, é um jogador fantástico”, adiantou Ancelotti, salientando que o médio tem recuperado depressa.

O Everton foi treinado pelo português Marco Silva até 5 de Dezembro e é orientado desde 21 de Dezembro por Ancelotti, que se estreou pelos “toffees” no “Boxing day” com um triunfo sobre o Burnley.

A equipa venceu dois jogos na Premier League e perdeu outros dois, com Manchester City no campeonato e com Liverpool na Taça de Inglaterra.