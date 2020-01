Pedro Lencart não deixa fugir pelotão da frente

Pedro Lencart e Sara Gouveia registaram subidas nas classificações masculina e feminina após a segunda volta do XV South American Amateur Championship, que decorre no Par 72 do Club de Golf Sports Francés, em Santiago do Chile.

O campeão nacional amador português de 2016 e 2018 e vencedor do Boys Amateur de 2017 (um dos ‘majors’ mundiais de sub18) acrescentou um resultado de 70 ao 74 inaugural, para um total de 144 (Par), descolando dos 33.ºs para os 18.ºs. E reduziu de 8 para 7 sete pancadas a diferença para o primeiro lugar, quando ainda há mais duas voltas para jogar.

Num dia em que apenas três jogadores, dos 85 participantes, obteve resultados nas 60, o segundo dia de prova constituiu assim uma grande exibição de Lencart, com 16 pares e 2 birdies.

A sua melhor classificação neste evento foi o 12.º lugar em 2018, no Martindale Country Club, Argentina, numa edição em que partiu para a última jornada em segundo lugar, ainda que com uma desvantagem larga para aquele que seria o vencedor, o canadiano Chris Crisólogo.

Dos três colíderes do primeiro dia, apenas o argentino Juan Noba resistiu na frente, com 137 (66-71), 7 abaixo do Par. Dos outros dois, o chileno Benjamin Saiz-Wenz (66-73) caiu para o 3.º lugar, empatado com o compatriota Juan Leon (70-69) e o argentino Matteo Fernandez de Oliveira (68-71), todos com 139 (-5); e Carlos Bustos (66-76) desceu para os 11.ºs.

Já o colombiano Nicolas Escobar (67-71) subiu de 4.º para 2.º e está à distância mínima do líder, com 138 (-6).

Na prova feminina, entre 58 concorrentes, Sara Gouveia fez menos uma pancada do que na véspera (78-77) subindo 3 posições para as 23.ªs, com 155 (+11). A liderança é repartida pela argentina Valentina Rossi (72-70) e a paraguaia Giovanna Fernandez (68-74), ambas com 142 (-2).

