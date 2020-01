Houve Cante no convento, há Bóinas à solta em Praga

O grupo ensaia na tarde de quinta-feira, 9 de Janeiro, na Igreja de São Francisco, em Praga, erigida nos anos 30 do século XIII e parte do Convento de Santa Inês da Boémia, jóia gótica da capital checa. O grupo, Os Bóinas, prepara-se para a actuação mais importante da sua ainda curta carreira, iniciada em 2015. Perante os técnicos de som e luz do espaço ainda despido de público, é todo um contraste que se harmoniza: o claustro recuperado já este século tentando honrar o seu passado, com novos materiais e novas formas a dialogarem com a pedra e os pedaços escultóricos originais sobreviventes, e aquele conjunto de homens, novos e menos novos, a testar o som com uma moda sobre tragédias da vida terrena, a desgraça do Zé que “com um lenço se enforcou”.

