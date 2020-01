Cecilia Alemani nomeada directora artística da Bienal de Arte de Veneza 2021

A curadora italiana Cecilia Alemani foi esta sexta-feira nomeada directora artística da próxima Bienal de Arte de Veneza, que decorrerá em 2021. De acordo com um comunicado da administração da Bienal, presidida por Paolo Baratta, a curadora irá liderar o departamento de artes visuais da bienal e terá a incumbência de planear e fazer a curadoria da próxima edição, a 59.ª, deste importante evento de arte contemporânea.

Alemani é, desde 2011, directora e curadora chefe da High Line Art, um programa de arte pública que veio dinamizar o parque em que foi transformada a antiga linha férrea suspensa da zona oeste de Manhattan, em Nova Iorque, e fora já curadora do Pavilhão de Itália na Bienal de Arte de Veneza de 2017.

Nascida em Milão, em 1977, Alemani vive em Nova Iorque e tem trabalhado com artistas como El Anatsui, John Baldessari, Phyllida Barlow, Carol Bove, Sheila Hicks, Rashid Johnson, Barbara Kruger, Zoe Leonard, Faith Ringgold, Ed Ruscha, Nari Ward ou Adrián Villar Rojas. Deve-se-lhe o lançamento do High Line Plinth, um novo programa sobre peças de arte monumentais inaugurado em Junho do ano passado com Brick House, uma escultura da artista Simone Leigh.

Cecilia Alemani, que começou como curadora independente, desenvolvendo projectos para museus como a Tate Modern, em Londres, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA), e instituições sem fins lucrativos, como Artists Space ou Art in General, comissariou em 2018 uma exposição de arte pública em Buenos Aires, que celebrou a riqueza cultural da capital argentina.

Após ter recebido a notícia da sua nomeação, Cecilia Alemani disse ser “uma grande honra” aceitar o cargo. "Valorizo a responsabilidade e a oportunidade que me deram para dar voz aos artistas de forma a criarem projectos únicos que reflictam as suas visões, e a nossa sociedade”, afirmou ainda a curadora.

Formada em Filosofia pela Universidade de Milão, a directora artística da próxima Bienal de Veneza possui ainda um mestrado em estudos curatoriais de arte contemporânea na Bard College, em Nova Iorque.

Na reunião desta sexta-feira, o conselho de administração também decidiu confirmar, como director do departamento de música da Bienal, para este ano, o maestro e compositor Ivan Fedele, autor de Drive, High e Syntax, que trabalhou já com o compositor português João Madureira.