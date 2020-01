Homem que raptou e violou duas mulheres no Algarve fica em prisão preventiva

Um homem de 35 anos que entre Abril e Maio de 2019 raptou e violou duas mulheres na zona do Algarve ficou esta quinta-feira em prisão preventiva.

De acordo com um comunicado da Procuradoria da República da Comarca de Faro, o Ministério Público ordenou a detenção do homem, residente no Algarve, por suspeitas da prática de dois crimes de rapto agravado, seis crimes de violação, dois crimes de ameaça agravada, dois crimes de ofensa à integridade física qualificada e dois crimes de furto.

O Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Faro suspeita que o homem, em duas ocasiões diferentes, terá levado as duas mulheres, que conheceu em bares, para a sua residência. “O arguido terá agredido e ameaçado repetidamente as vítimas, obrigando-as a manterem relações sexuais consigo. As ofendidas estiveram privadas de liberdade nas casas do arguido, num dos casos, por cinco dias, no outro, durante mais de um mês. Nesta última situação, a vítima só recuperou a liberdade depois da intervenção da Polícia de Segurança Pública”, lê-se na publicação daquela entidade.

Depois de ter sido apresentado a interrogatório judicial, o homem ficou em prisão preventiva, a mais grave das medidas de coação aplicáveis a um suspeito da prática de crime. Esta terça-feira, a Polícia Judiciária já tinha afirmado em comunicado que tinha detido um homem de 35 anos depois de uma busca domiciliária.

O inquérito está a ser dirigido pelo MP da secção especializada de Faro do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP), coadjuvado pela Polícia Judiciária.