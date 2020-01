Gripe moderada e em tendência decrescente. Pico pode já ter sido alcançado

Esta está a ser uma época gripal “de intensidade baixa a moderada, que está numa tendência estável mas decrescente”, disse a directora-geral da Saúde. Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, a responsável adiantou que “aparentemente teremos estado já no pico” da gripe no continente.

O vírus dominante até agora foi o da gripe B, ao contrário do resto dos países europeus que têm reportado que o vírus dominante foi o A. Este vírus está associado a épocas gripais menos severas, com menos complicações e mortalidade associada. A mortalidade está dentro do esperado para a esta época.

Graça Freitas explicou que existem “muitas assimetrias regionais e locais”, mas que “com os dados nacionais tudo indica que o vírus B Victoria foi o dominante”. “Teve o início de actividade na primeira semana de Dezembro, foi subindo, ficou estável e está a descer.”

Quanto a diferenças regionais, a directora-geral da Saúde adiantou que nas regiões Norte e Centro “a tendência é claramente decrescente”. Na região de Lisboa e Vale do Tejo “está estável, em planalto”, enquanto no Alentejo a actividade gripal “não ultrapassou linha basal”, o que significa que não houve actividade epidémica. No Algarve, “na última semana analisada passou a linha basal - entrou agora actividade epidémica, mas de baixa intensidade”.

A directora-geral da Saúde afirmou que, apesar de em algumas regiões termos estado "já em pico da gripe”, todos os organismos se vão manter vigilantes por mais algumas semanas, já que em algumas épocas gripais anteriores existiu um segundo pico da gripe.

Graça Freitas explicou que existiram três factores – dois da natureza e um humano – que ajudaram a que a época gripal esteja a ser de intensidade baixa a moderada: clima, vírus e vacinação. "Até à data tem sido um inverno ameno e o vírus B está habitualmente ligado a uma actividade menos intensa, mais arrastada tempo e com menos repercussão na mortalidade por todas as causas.”

Quanto à vacinação, “nunca se vacinou tanto contra a gripe como nesta época”, afirmou. “No SNS vacinámos cerca de 9% a 10% mais pessoas que em anos anterior e também se vacinou muito em farmácias. Mais de dois milhões portugueses foram vacinados.”

A responsável adiantou que a informação da Organização Mundial da Saúde “indica que vacina é efectiva”. Esta época gripal, pela primeira vez, Portugal teve disponível uma vacina tetravalente, ou seja com quatro estires de vírus da gripe (dois vírus tipo A e dois tipo B). Sobre se esta vacina foi mais efectiva, por ter quatro estirpes de vírus, Graça Freitas disse ser cedo para saber.

Nos próximos meses o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa) irá analisar os dados da gripe juntamente com parceiros internacionais, o que resultará num relatório com as conclusões sobre a efectividade da vacina. O presidente do Insa, Fernando Almeida, acrescentou que “tudo aponta, com base em dados preliminares, que seja mais efectiva”.