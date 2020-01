“Incondicionais” de Rio vão a votos contra apoiantes de Rio no Porto

Um grupo de militantes que inclui ex-vereadores na Câmara do Porto de Rui Rio, de quem se assumem “incondicionais”, avançou com a sua própria lista de delegados ao congresso do PSD, a lista R, por não se rever naquela a que chamam “institucional”: referem-se àquela que é liderada pelo presidente da mesa do plenário da concelhia social-democrata, o eurodeputado Paulo Rangel, que também é apoiante de Rio, mas que acolhe militantes que já criticaram o presidente do partido.

