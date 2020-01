Bloco de Esquerda vai abster-se e viabilizar o Orçamento do Estado

O Bloco de Esquerda vai abster-se e contribuir para a viabilização do Orçamento do Estado. Um reforço de 180 milhões de euros na área da Saúde (além dos 800 milhões de euros anunciados pelo Governo), a eliminação das taxas moderadoras já em 2020 para as consultas nos centros de saúde, a questão da exclusividade dos directores médicos no Serviço Nacional de Saúde, a recuperação do valor das pensões mais baixas, o alargamento do complemento solidário para idosos e a redução das propinas na licenciatura garantiram a abstenção do Bloco.

Mas apesar de a aprovação na generalidade estar garantida, o Bloco de Esquerda vinca que “está tudo em aberto” e que se seguem ainda a votação na especialidade e a votação global onde “os três cenários de voto a favor, contra ou abstenção estão em cima da mesa”.

A posição do Bloco de Esquerda é revelada após uma reunião de cinco horas com o Governo, em São Bento, e depois de um encontro entre a comissão política do partido esta quarta-feira.

Para o Bloco de Esquerda, a apesar das negociações que dominaram esta semana, “o OE 2020 não reflecte medidas propostas feitas pelo Bloco de Esquerda”. É desta forma que Catarina Martins justifica um voto contrário ao dos últimos quatro anos, durante os quais o BE votou favoravelmente os orçamentos apresentados por António Costa. “O Governo deu sinais tardios e por isso esta negociação decorreu em negociações difíceis e só terminou esta manhã”, acrescentou.

“Até ao lavar dos cestos é vindima e até há poucos minutos estivemos a trocar negociações”, declarou a líder bloquista, antes de elencar as medidas acordadas com o executivo socialista durante as últimas horas e que serão fundamentais para uma viabilização dos bloquistas.

“Adicionalmente aos 800 milhões de euros de reforço orçamental para o Serviço Nacional de Saúde, foi acordado um pacote adicional de medidas de resposta de emergência no valor de 180 milhões de euros para o sector da Saúde, com medidas concretas a que o BE e PS se comprometem na especialidade, nomeadamente com a eliminação das taxas moderadoras nas consultas cuidados de saúde primários já em 2020” e não nos próximos dois anos, como previa originalmente a proposta do OE 2020 apresentada por Mário Centeno. Esta medida terá um custo de 20 milhões de euros, informou Catarina Martins.

Os 800 milhões de euros anunciados pelo Governo correspondem a um “reforço para terminar com a suborçamentação”. “Estes 180 milhões são um reforço, um acréscimo, em relação ao que estava previsto”, esclareceu a líder bloquista.

Os bloquistas insistem também no regime de exclusividade, que deverá arrancar numa primeira fase para os dirigentes médicos, nomeadamente os coordenadores das Unidades de Saúde Familiares e directores de Centros de Responsabilidade Integrados.

O Bloco de Esquerda quer ainda o reforço da saúde mental, com a criação de internamento psiquiátrico nos hospitais que ainda não oferecem esta resposta.

Propinas descem, pensões mais baixas sobem

O Bloco de Esquerda anunciou ainda que o valor das pensões mais baixas irá subir “através de actualização extraordinária semelhante e em linha com as realizadas anualmente na anterior legislatura”, mas não esclarece quanto nem a que ritmo, empurrando esse esclarecimento para a discussão na especialidade.

Já as propinas máximas para o primeiro ciclo do ensino superior descem de 871 euros para 697 euros, uma descida de 20%.

Outro dos sete pontos previstos nas negociações é a “eliminação da ponderação dos segundos e terceiros escalões de rendimento dos filhos” no complemento solidário para idosos.

Catarina Martins lembrou que “há questões que se mantêm em aberto na especialidade do OE 2020”, vincando que há ainda uma vontade de resolver na baixa dos custos de energia e dos impostos. “Não fechámos completamente esse dossiê. Não foi possível”, limitou-se a responder.

O anúncio do Bloco de Esquerda chega um dia depois de o PCP e de o PAN terem feito saber que se irão abster na votação na generalidade, tendo deixado o PS a precisar de apenas um voto para ver a proposta do OE 2020 ser viabilizada. Na quarta-feira, os dois partidos fizeram saber que se trata de uma porta aberta para a discussão e votação na especialidade, na qual o Governo terá que ser mais “ambicioso” nas negociações.

No sábado, após o encontro com a mesa nacional do Bloco de Esquerda, Catarina Martins anunciou que o partido descartava um voto a favor, por considerar que o documento apresentado pelo executivo de António Costa ficava aquém do investimento público ambicionado pelos bloquistas.

À data, Catarina Martins disse estavam ainda a ser negociados “debates interessantes em matérias importantes para o BE”, mas ainda não existiam medidas concretizadas. De lá para cá, o Bloco esteve reunido com o Governo, onde terá insistido em temas essenciais para o BE como a descida do IVA da electricidade, o aumento da função pública acima dos 0,3% anunciados com base na inflação passada e não com base na inflação prevista (1%), investimento em equipamentos para a Saúde e mais medidas para a habitação.