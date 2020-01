Tens entre 30 e 40 anos? Mostra-nos a tua vida

Millennials. Dizem que é uma geração tão mimada quanto precária. Estudos sugerem que os seus membros são optimistas, curiosos e tolerantes, que confiam no seu sucesso profissional e não querem comprar casa e que estão cada vez mais longe de atingir a classe média.

É verdade? Queremos saber como vivem em Portugal, para uma série de trabalhos multimédia dedicada aos millennials (todos os nascidos entre 1980 e 1996). Queremos saber como estás e para onde vais. Procuramos pessoas de diferentes localidades que nos abram as portas das suas casas e nos mostrem, sem pudores, como é a sua vida. Queremos dar voz às tuas preocupações. Projectar as tuas esperanças. Tornar visíveis as tuas forças.

Vamos querer saber o que fazes, qual o teu salário anual, onde vives. Como geres o teu orçamento. Na renda de casa ou empréstimos? Preferes poupar para viajar ou para a reforma? Em copos ou no ginásio? No carro ou na bicicleta? O futuro atormenta-te ou faz-te sorrir? Queremos acompanhar um dia teu, filmá-lo e escrever sobre isso.

Mais populares A carregar...

Se gostarias de participar, escreve-nos um email com uma pequena apresentação tua para [email protected]. Juntos, vamos mostrar como se vive em Portugal.