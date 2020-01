Ai que medo!<_o3a_p>

Na sua crónica semanal no PÚBLICO, vem Paulo Rangel oferecer-nos uma visão pouco menos que catastrofista da Espanha de hoje, com um Governo de coligação que até a poderá conduzir ao inferno do “retalhamento”. O problema não está, para ele, em tratar-se de uma coligação, o problema é ser o PSOE aliado ao Podemos. Para Rangel., os espanhóis podem continuar sem Governo, mas “geringonças” à esquerda, isso não! Porque elas podem durar, durar, durar…<_o3a_p>

O busílis estará também em se pressentir o cuidado do poder central espanhol em aceitar dialogar com os diversos movimentos independentistas. Não compreendo muito bem estes temores, tanto mais que, como se sabe, muitos deles nada mais pretendem do que o reforço de uma regionalização que, em Espanha, se compreende, e já existe. Curioso, para mim, foi o facto de, em todas as preocupações “excogitadas” pelo eurodeputado e cronista, não haver uma palavra sobre o Vox, o tal partido que, de bandeira em punho, exibe um total desrespeito geográfico pela Península Ibérica, não porque ignora Portugal e as regiões autónomas insulares, mas porque, simplesmente, “anexa” o nosso país. Rangel deveria ter mais cuidado com esses senhores e com quem eles apoiam. <_o3a_p>

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

<_o3a_p>

Urge mudar a estratégia orçamental

O ano de 2020 assinala um excedente orçamental de 533 milhões de euros. A UTAO, já veio dizer que há mais, cerca de 255 milhões de euros, não inscritos naquele excedente. Chamar a Mário Centeno, o “Ronaldo das Finanças” (chamar-lhe-íamos o Ronaldo da Finança, porque continua a injectar centenas de milhões de euros no Novo Banco), é mau gosto. Quando há faltas graves no Serviço Nacional de Saúde, na educação e nos transportes públicos e a Cultura agoniza, haver superavit é uma contraditória lástima. Afinal há dinheiro! Uma nova faceta daquele revelou-se ao ameaçar o PCP, que caso não vote favoravelmente o OE-2020, não haverá investimento público nos hospitais, transportes ou escolas...

Fica-lhe mal, esta ameaça é para todos nós. Nunca ouvi o sr. Centeno fazer uma mera referência à Cultura... Quem diz defender o excedente por conferir reputação ao país, põe as pessoas para trás! A austeridade não virou a página... é, agora, em versão português “suave”...

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas, Areias

A aposta no extremismo

Ninguém se iluda. Trump representa acirramento, desespero, guerra. Extrema-direita é isso. Os Trumps não surgem do nada, do acaso, surgem das contradições mais acirradas de classe, no caso, das elites precisando ampliar seus domínios, seus ganhos, pois se vêem ameaçadas nos seus interesses. Fora desse quadrado todos são inimigos. Nos EUA, as regras do capitalismo, vigentes desde a Segunda Guerra, começam a ser desrespeitadas. O assassinato dos militares iranianos e iraquianos aumenta a escalada de guerra dos EUA. Em contrapartida, provoca uma consciência de classe na região sobre quem é o inimigo principal. O Brasil de Bolsonaro vive outro tipo de extremo. Pobreza, adversidade de opinião, ciência, cultura, todos atacados como comunistas.

Antonio Negrão de Sá, Copacabana