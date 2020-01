Dois republicanos e o Partido Democrata querem impedir novos ataques de Trump contra o Irão

Pelo menos dois senadores do Partido Republicano, cujos votos são importantes para a maioria de 53-47 em votações que podem afectar o Presidente Donald Trump, criticaram as explicações que receberam da Casa Branca sobre o assassínio do general iraniano Qassem Soleimani. À saída de uma reunião com altos responsáveis da Casa Branca e do Pentágono, na noite de quarta-feira, os dois republicanos anunciaram que vão apoiar uma proposta do Partido Democrata para proibir Trump de ordenar novos ataques contra o Irão sem autorização ao Congresso.

Continuar a ler