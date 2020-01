Avião ucraniano que se despenhou “tentava voltar ao aeroporto”, mas não pediu ajuda

O avião da Ukraine International Airlines que se despenhou na manhã desta quarta-feira em Teerão, provocando a morte das 176 pessoas que seguiam a bordo, estaria a voltar para o aeroporto quando o acidente aconteceu, detalha o relatório preliminar da Organização de Aviação Civil iraniana, tornado público nesta quinta-feira.

O aparelho, que inicialmente de dirigia “para oeste, deixando a zona do aeroporto”, estava, no momento do acidente, “a virar à direita, na sequência de um problema e a voltar para o aeroporto”, disse o responsável daquela organização, Ali Abedzadeh, citado pela BBC.

O aparelho, que levantou voo pelas 6h12 (hora local, 2h42 em Portugal continental) despenhou-se apenas seis minutos depois, perto da cidade de Sabashahr. A causa terá sido um problema técnico, avança a organização iraniana sem dar mais informações. A aeronave foi inspeccionada pela última vez na segunda-feira. De acordo com uma fonte canadiana que trabalha na área da segurança aérea, ouvida pela Reuters, há provas de que os motores do aparelho sobreaqueceram.

O acidente aconteceu horas depois de o Irão ter lançado mísseis balísticos contra bases norte-americanas no Iraque, fazendo escalar a tensão entre Teerão e Washington. Ao longo de quarta-feira, especulou-se sobre a possibilidade de o avião ter sido atingido por esses mísseis. No entanto, à Reuters, pelo menos cinco fontes (três americanas, uma europeia e uma canadiana, todas ligadas à área da segurança aérea), afirmaram que o avião não foi abatido.

O piloto da aeronave, que seguia com destino a Kiev, não tentou comunicar com o aeroporto e não pediu ajuda, detalha o relatório preliminar das autoridades iranianas.

Caixas negras perderam parte da memória

O avião, que desapareceu dos radares a 2440 metros de altitude, já estaria em chamas imediatamente antes de se despenhar, revela também o documento, citando várias testemunhas no local para reconstruir o que aconteceu.

Ambas as caixas negras do avião foram recuperadas, mas como estão muito danificadas, uma parte da memória perdeu-se. Na quarta-feira, o responsável pela organização de aviação civil iraniana, Ali Abedzadeh, sublinhou que o conteúdo das caixas negas não seria partilhado com “a construtora e os americanos”.

“Este acidente vai ser investigado pela organização iraniana de aviação, mas os ucranianos também poderão estar presentes”, afirmou.

De facto, e de acordo com a lei internacional, a responsabilidade sobre a investigação recai sobre as autoridades iranianas. Apesar disso, referiu Abedzadeh citado pela BBC, as informações preliminares foram partilhadas com a Ucrânia e serão enviadas para os EUA, onde se situa a sede da Boeing. A Suécia e o Canadá também as receberam.

O primeiro-ministro canadiano já ofereceu ajuda técnica e veio afirmar que o país quer ter um papel na investigação. Pelo menos 138 passageiros que seguiam a bordo daquele voo estavam a dirigir-se para o Canadá, informou Justin Trudeau. “Pessoas que não irão regressar a casa para os seus pais, os seus amigos, os seus colegas, a sua família”, disse, numa declaração solene em Otava. “Todos eles com imenso potencial, tanta vida pela frente.”

Na Ucrânia consideram-se ainda todas as causas possíveis para o acidente e o Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii pede que não se dê asas às teorias da conspiração. No dia 9 assinala-se um dia de luto nacional pelas vítimas.

De acordo com o relatório iraniano, seguiam a bordo 146 iranianos, dez afegãos, 11 ucranianos (incluindo a tripulação), cinco canadianos e quatro suecos – ressalvando, no entanto, que várias pessoas podiam ter nacionalidades de outros países. Os números apresentados pela companhia aérea são um pouco diferentes: 82 iranianos, 63 canadianos, dez suecos, quatro afegãos, três alemães e três britânicos, o que indica que muitas das vítimas poderiam ter dupla nacionalidade. Segundo fonte citada pelo Guardian, 24 tinham dupla nacionalidade (iraniana e canadiana).

Entre os 63 canadianos que morreram estava uma família de quatro pessoas (com duas crianças) e um casal (Arash Pourzarabi, de 26 anos, e Pouneh Gourji, de 25 anos) que tinha viajado para o Irão para celebrar o seu casamento. Mais de um terço das vítimas mortais era canadiana, muitas das quais estavam de regresso a casa após terem ido passar férias ao Irão. A vítima mais nova tinha um ano e a mais velha 70.

O avião fazia a rota Teerão – Kiev – Toronto, popular entre os canadianos de ascendência iraniana que visitavam o Irão, uma vez que não existem voos directos entre Canadá e Irão.

Os cidadãos canadianos foram aconselhados pelo Governo a evitar “todas as viagens não-essenciais” ao Irão devido à “situação de segurança volátil”, terrorismo e “risco de detenções arbitrárias”. Este aviso aplica-se sobretudo aos cidadãos com dupla nacionalidade iraniana e canadiana, uma vez que “o Irão não reconhece a dupla nacionalidade e o Canadá não terá acesso consular aos cidadãos canadianos e iranianos”, lê-se na nota publicada no site do Governo canadiano. Não há embaixadas canadianas no Irão.