Linha verde do Metropolitano de Lisboa está interrompida

A linha verde do Metropolitano de Lisboa, que liga Telheiras ao Cais do Sodré, está interrompida desde as 21h13, devido a um incidente na estação do Martim Moniz, disse à agência Lusa fonte da empresa de transportes.

De acordo com o Metropolitano de Lisboa, a Polícia de Segurança Pública e as viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica chegaram à estação do Martim Moniz por volta das 21h28.

Ainda não há previsão de reabertura da linha.