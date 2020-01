É na Alameda que se darão as boas vindas ao ano do Rato

O Ano Novo Chinês é uma das datas mais aguardadas – senão a mais aguardada – pela cultura chinesa. A celebração, carregada de simbolismo e espectacularidade, já é considerada um evento global que gera entusiasmo junto das comunidades chinesas em redor do planeta. Ora, Portugal não é excepção e, em Lisboa, já se realizaram, desde 2014, seis destas grandes comemorações. O epicentro da celebração será a Alameda D. Afonso Henriques, onde ao longo dos dias 18 e 19 de Janeiro decorrerão variadas manifestações culturais. Entre elas, o já habitual desfile, que sairá da Igreja dos Anjos, percorrendo a Avenida Almirante Reis, até à Fonte Luminosa.

O Ano Novo Chinês é determinado pelo calendário lunar e não pelo gregoriano, o que faz com que a data seja móvel de ano para ano. Também por isso, as festividades estendem-se por vários dias.

Este ano, a viragem efectiva só ocorre de dia 24 para 25 de Janeiro. No entanto, em Lisboa, foi acordado destinar as comemorações ao fim-de-semana anterior para que “todos possam participar”, disse Choi Man Him, presidente da Associação de Comerciantes e Industriais Luso-Chinesa, na conferência de imprensa desta quinta-feira em que foi apresentado o programa das festividades.

Na sala do arquivo dos Paços do Concelho, decorada de propósito para o evento, o embaixador da Câmara Municipal de Lisboa, Santana Carlos, garantiu que a autarquia “dá todo o seu apoio ao evento, não só pelo significado, mas também pela representativa comunidade chinesa em Portugal, particularmente em Lisboa”. De notar que, de acordo com dados da Pordata, são cerca de 25 mil os cidadãos chineses com autorização de residência que têm feito de Portugal a sua casa.

Findo o ano do Porco, dá-se as boas-vindas ao ano do Rato, que marca, por sua vez, o recomeçar do calendário chinês – composto por 12 signos que se sucedem anualmente. Assim, o Rato, animal que representa o novo ano lunar, é o primeiro signo do ciclo e tem como principais significados a agilidade e a acumulação de riqueza.

Em Lisboa, o grande destaque vai para o desfile que a partir das 11h vai tomar conta da Avenida Almirante Reis com música, dança, característicos dragões e ainda “lanternas vermelhas que guiarão todo o percurso”, adiantou a conselheira da Cultura da Embaixada da China, Li Ji. Terminará antes da hora de almoço.

As principais actividades estarão confinadas ao espaço da Alameda, perto da Fonte Luminosa. Nos dois dias do fim-de-semana, das 10h às 17h uma feira tradicional do Ano Novo Chinês estará aberta ao público para partilhar diversas manifestações culturais da China: desde artesanato tradicional a objectos decorativos do ano novo, passando ainda pela gastronomia chinesa. Li Ji acrescentou também que, além das contribuições da comunidade chinesa local, haverá lugar para espectáculos de dança folclórica, um vindo de uma província chinesa e outro feito por um grupo estudantil de Macau – região administrativa com ligações históricas a Portugal.

Além de em Lisboa, o Ano Novo Chinês será celebrado também com programação especial em Lagoa (dia 15) e em Coimbra e Vila do Conde (ambos no dia 20). Em Portugal, estas celebrações são organizadas pela Embaixada da China em Portugal em conjunto com várias câmaras municipais e produzidas pelas associações da comunidade chinesa em território nacional.

Texto editado por Ana Fernandes