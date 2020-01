Harry e Meghan: “Pirralhos mimados” ou os futuros “príncipes do povo”?

A vontade de Harry e Meghan, de concretizar, financeira e fisicamente, um afastamento da família real, abalou a realeza britânica e fez lembrar a muitos as rebeldias da mãe do duque de Sussex, Diana, celebrizada como a “princesa do Povo” depois de ter perdido o título real. Mas o comunicado do casal, onde anunciam a decisão de “dar um passo atrás como altos membros da Família Real e trabalhar” para se tornarem “financeiramente independentes”, adiantando a vontade de dividirem o seu “tempo entre o Reino Unido e a América do Norte”, parece levantar mais questões do que fornecer respostas.

