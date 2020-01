Harry e Meghan afastam-se da família real no Madame Tussauds

Em Londres, o museu de figuras de cera Madame Tussauds retirou as figuras do príncipe Harry e da mulher Meghan Markle do quadro da família real, em resposta ao anúncio dos duques de Sussex, que querem deixar de ser altos membros da família real britânica.

Calma. Harry e Meghan não vão a lado nenhum, estão apenas a ser relocados. O Madame Tussauds confirmou à Reuters que as figuras de cera foram separadas do restante quadro real, composto pela rainha Isabel II e os príncipes Filipe, Carlos, William e a mulher Kate.

O director do museu garante que estão, “como o resto do mundo”, a reagir às notícias “surpreendentes”. “Como duas das figuras mais adoradas e populares, vão, claro, continuar a ser elementos importantes do Madame Tussauds de Londres, enquanto assistimos ao que o futuro lhes reserva”, declarou Steve Davies.

Harry e Meghan na série The Crown?

É pouco provável que o drama da Netflix sobre a família real, The Crown, vá retratar os acontecimentos destes dias. “Para ser honesta, qualquer que seja o rumo vida da “The Crown”, duvido que cheguemos aos dias de hoje”, disse a produtora-executiva da série, Suzanne Mackie, à BBC.

A série esteve em discussão no Twitter durante quarta-feira, com especulações sobre como os eventos seriam retratados no drama televisivo. A terceira temporada mostrou acontecimentos das décadas de 1960 e 1970. A próxima temporada chegará aos anos 1980 e é provável que inclua a princesa Diana.

Recorde-se que Harry e Meghan anunciaram, através da sua página oficial de Instagram, que querem deixar de ser altos membros da família real, e que vão ser financeiramente autónomos. A família ficou desapontada com a atitude do casal.