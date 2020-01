Família real britânica magoada e desiludida com Harry e Meghan

A família real britânica está magoada e desiludida com o anúncio do príncipe Harry e da sua mulher Meghan. Os duques de Sussex informaram nas redes sociais, nesta quarta-feira, que querem deixar de ser altos membros da família real — Harry é o sexto na linha de sucessão ao trono —, e que vão ser financeiramente autónomos.

Aparentemente, a declaração foi uma surpresa para a rainha Isabel II e para o príncipe Carlos, a avó e o pai de Harry, respectivamente. Assim, a posição do Palácio de Buckingham é de alguma cautela e não se escancaram as portas para que os duques de Sussex saiam conforme desejam. Antes, informa que as negociações ainda estão “numa fase inicial” e que embora a vontade do casal seja “compreendida” pela casa real, esta é uma “questão complicada que levará tempo para ser resolvida”.

Harry não fecha completamente a porta à família, pois anuncia que quer manter alguns deveres reais. Recorde-se que no anúncio feito na quarta-feira, o casal avançou que espera tornar-se financeiramente independente e criar uma nova instituição de caridade, mantendo alguns deveres reais. Actualmente, segundo o site da família real britânica, Harry apoia a rainha e a família real através do seu envolvimento em obras de caridade e deveres públicos, como viagens oficiais ao estrangeiro, “às vezes, em nome da rainha”.

O ano que passou, 2019, não foi fácil para o casal, nomeadamente para Meghan que foi atacada pelos media britânicos, com alguma regularidade, ataques que o marido denunciou, chegando a compará-la com a mãe, a princesa Diana; mas que nenhum membro da família real condenou, recorda a BBC.

A Reuters lembra que Harry e William, o irmão e segundo na linha de sucessão ao trono britânico, estão zangados. Antes ainda de Harry e Meghan casarem, os dois casais apareceram juntos em compromissos oficiais e os media britânicos começaram a chamar-lhes Fab Four, os “fabulosos quatro”, mas a relação foi-se esfriando e Harry chegou a tecer comentários sobre esse afastamento, confessando: “Não nos vemos tanto como era costume, porque estamos muito ocupados, mas eu amo-o muito. Como irmãos, temos dias bons e dias maus.”

Harry, Meghan e Archie, o filho do casal, saíram de Londres na véspera do dia de Acção de Graças, no final de Novembro, passando-o com a mãe da ex-actriz de Suits, na Califórnia, e rumaram ao Canadá, onde estiveram nas últimas semanas do ano, não tendo passado o Natal no Reino Unido. Os duques de Sussex desejaram as boas festas com uma fotografia partilhada nas redes sociais e regressaram no início deste ano a Londres com o anúncio do seu afastamento. Uma decisão que abala a monarquia britânica.