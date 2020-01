Dois anos e uns pozinhos de Harry e Meghan

Foi em 2017 que Harry apresentou a namorada Meghan ao mundo. O casal conheceu-se num blind date, um ano antes, promovido por uma amiga em comum, mas foi numa ida ao Botswana que se apaixonaram. Durante algum tempo o príncipe britânico, o sexto na linha de sucessão ao trono, conseguiu manter a relação em segredo, até que nesse ano, no Canadá, por ocasião dos Invictus Games, os jogos em que participam ex-combatentes, a actriz de Suits, Defesa à Medida, a série da TVSeries, apareceu, acompanhada pela mãe.

A partir de então, os fotógrafos passaram a acompanhar o casal que, em Novembro desse ano anunciou o seu noivado, e em Maio de 2018 se casou. Este não foi o tradicional casamento com todas as formalidades da realeza, antes foi uma cerimónia diferente, com música, leituras e oradores escolhidos pelos noivos.

Meghan, divorciada e mais velha do que Harry três anos, actualmente ela tem 38 e ele 35 anos, acabaria por engravidar e, há oito meses, nasceu Archie.

O ano que agora terminou não foi fácil para a família real britânica, e Harry e William contribuíram para o annus horribilis de Isabel II, com o seu afastamento. Harry decidiu não passar o Natal com a família e regressado de seis semanas no Canadá chegou com o anúncio de querer deixar de ser alto membro da família real.

