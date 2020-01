De Elton John aos Metallica: as celebridades que apoiam a recuperação da Austrália

Os incêndios florestais na Austrália duram há meses e comovem o mundo. Mais de cinco milhões de hectares de floresta arderam, 27 pessoas morreram e 500 milhões de animais foram afectados — a população de coalas foi particularmente devastada.

Uma onda de solidariedade tem-se espalhado por todo o planeta com diversas iniciativas com o objectivo, sobretudo, de recolher fundos. No Facebook, uma campanha organizada pela actriz e comediante australiana Celeste Barber já reuniu 30 milhões de dólares (27 milhões de euros), tornando-se numa das mais bem-sucedidas de sempre.

Celeste Barber foi apenas mais uma das celebridades que se juntou à lista já longa, que vai de Kim Kardashian a bandas como os Metallica, passando por inúmeros artistas com ligações ao país banhado pelo Pacífico.