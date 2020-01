Sete ideias para sair esta semana

VILA VIÇOSA

Pão de todos, pão com todos

​De 6 a 12 de Janeiro

Restaurante da Columbófila, Ouro Branco, Florbela Espanca, Núcleo do Sporting, O Paço Ducal, Restauração, Pousada Convento Vila Viçosa, Safari, Taverna dos Conjurados

No Festival Gastronómico Vila Viçosa à Mesa, é o pão que tem tratamento de rei. A Semana das Açordas e Migas chega a nove restaurantes locais com os sabores temperados pela dieta alentejana e servidos de forma versátil, dos pratos simples às opções mais sofisticadas. Espargos, coentros, brócolos, favas, tomate, codorniz, bacalhau e marisco são alguns dos ingredientes adicionados à base de pão da terra. Na lista de condutos há carne frita, assada e grelhada, como secretos, abanicos, entrecosto, lombinhos, bochechas, cachaço ou costeletas de porco.

Foto DR

LISBOA

Tradições reinventadas

Dia 11 de Janeiro

Marvila - Lisbon Beer Department

Marvila recebe o novo ano com Ouro, Incenso e Birra. O ritual de cantares de porta em porta chega ao bairro de forma muito própria, com música, espírito comunitário e cerveja artesanal a entrar pelos espaços das ruas do Açúcar, Capitão Leitão e Pereira Henriques. Catarina Munhá, Luís Severo, PZ, Éme, Afonso Cabral, Joana Espadinha, Cassete Pirata, The Plexus, Rapaz Ego, Esteves, Benjamim e Bruno Pernadas são alguns dos nomes convidados a alinhar nesta nova forma de cantar as Janeiras. Os brindes estão por conta das fábricas/marcas Bolina, Dois Corvos, Lince e Musa, que celebram os reis com o lançamento de uma cerveja colaborativa. A terceira edição da festa mantém o compromisso social: parte das receitas reverte, este ano, para o Grupo Capoeira Beija-Flor, que trabalha com crianças e jovens à beira da marginalização.

Horário: das 13h às 3h.

Grátis

Foto "Ash", de Aurélien Bory & Shantala Shivalingappa Aglae Bory

PORTO

Os 88 do Rivoli

Dias 16, 18 e 19 de Janeiro

Teatro Rivoli

O aniversário do Teatro Rivoli volta a mobilizar a Invicta, abrindo portas a dois dias de espectáculos e animação pluridisciplinar, com entrada livre e para todas as idades. O aquecimento é feito com uma sessão especial e solidária das Quintas de Leitura, onde participam Valter Hugo Mãe, Carolina Vasconcelos, Ana Celeste Ferreira, Teresa Coutinho, Isaque Ferreira, Paulo Campos dos Reis, Pedro Lamares, Paulo Ansiães Monteiro, Lavoisier e Samuel Úria (dia 16, às 22h, com donativo mínimo de 5€). A dar corda à festa, nos dias 18 e 19, estão Ash, “ode visual e coreográfica” de Aurélien Bory & Shantala Shivalingappa; Little B, a mais recente criação da companhia Visões Úteis; Narrow, o espectáculo da companhia belga Laika; Marengo, dança de Ana Isabel Castro; Crisálida, o circo contemporâneo de Daniel Seabra; a performance de Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo e os modelos da Sonoscopia. Os músicos Mohammad Reza Mortazavi e King Earthquake fornecem a batida para o fecho da cortina.

Grátis

Foto Adriano Miranda

AVEIRO

Festa rija, com cavacas

Até 13 de Janeiro

Bairro de Beira-Mar (Festas de São Gonçalinho) e restaurantes da cidade (Sabores com Tradição)

Guarda-chuvas virados ao contrário, camaroeiros adaptados às alturas, capacetes (conselho de amigo), olhos postos no céu. No bairro típico de Beira-Mar está tudo pronto para amealhar as cavacas arremessadas do alto da Capela de São Gonçalinho. O momento, que vai buscar motivação ao religioso mas também à simples diversão, é o ponto alto das festas em honra de São Gonçalo, padroeiro das gentes locais. No programa há também música, teatro, arruadas, orações e fogo-de-artifício. A animação não acaba aqui: pela cidade dos canais anda também Aveiro, Sabores com Tradição, um festival que celebra os produtos endógenos e a herança de receitas regionais, com menus entre os dez e os 30 euros. Na carta dos 29 restaurantes associados, há especialidades feitas com bacalhau, linguado, raia, petinga, robalo, dourada, enguia, ostras, mexilhões e amêijoas, e sobremesas como ovos-moles, arroz doce, aletria, bilharacos, castanhas de ovos, pão-de-ló, cavacas ou bolo de Santa Joana. Uma das novidades desta edição é o “menu prova”, uma degustação de dois petiscos, harmonizados com um copo de vinho ou de espumante da Bairrada (10€).

Foto DR

LISBOA

Mundos perdidos

De 21 de Dezembro a 22 de Março

Cordoaria Nacional

Os dinossauros estão de volta à Cordoaria, desta vez pelas mãos da exposição Dinossauros Explorer. À espera dos visitantes, num cenário que promete uma viagem ao tempo em que estes seres dominavam o planeta, está uma manada de mais de 50 exemplares realistas e animatrónicos que põem a Pré-História à distância de um rugido. Entre bípedes e quadrúpedes, herbívoros e carnívoros, por ali andam o Triceratops, o Oviraptor, o Maiasaura, o Allosaurus, o Brachiosaurus ou o Tyrannosaurus rex, para dar a conhecer os seus comportamentos e hábitos alimentares e os acontecimentos que levaram ao seu desaparecimento. Paralelamente, é possível ver fósseis e esqueletos das várias espécies, fazer escavações no atelier de paleontologia e assistir a um filme de realidade virtual em 9D.

Horário: segunda a sexta, das 10h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 20h.

Bilhetes a 11€ (8€ dos três aos 11 anos). Grátis até aos três anos

Foto DR

CAMINHA, MELGAÇO, MONÇÃO, PAREDES DE COURA, VALENÇA, VILA NOVA DE CERVEIRA

Outras romarias

De 15 de Janeiro a 15 de Abril

Nos restaurantes aderentes

Vem com paixões e ódios colados à pele, à conta do sabor peculiar, mas para os apreciadores já faz parte do calendário de degustações obrigatórias. Está aberta a época da Lampreia do Rio Minho – Um Prato de Excelência, para saborear até Abril nos restaurantes de seis municípios nortenhos. O petisco é servido nas mais variadas formas, seguindo receitas tradicionais apuradas com uma pitada de modernidade, tanto na confecção como na apresentação do prato. Entre as propostas, há lampreia com arroz, à bordalesa, recheada, assada no forno, na brasa, de estrolho (com milho partido), no sushi e em pizas. A iniciativa, que cumpre a 11.ª edição, é promovida pela Adriminho - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho.

Foto Nelson Garrido

CARREGAL DO SAL

Às pinhas e aos pinhões

De 17 a 19 de Janeiro

Junto ao edifício da Câmara Municipal

A cultura do pinheiro manso volta a estar em destaque na Feira da Pinha e do Pinhão - Saberes e Sabores de Terras de Carregal do Sal. Mais de uma centena de expositores dão honras ao fruto seco, que tanto serve de aperitivo como acompanha pratos de carne e peixe, sem esquecer os doces, bolos e licores. Tal como em anos anteriores, esta sexta edição do certame não se resume ao pinhão, dando a conhecer também outros frutos da região, como o vinho, os queijos, os enchidos, a doçaria, a animação e o artesanato.

Horário: sexta, das 18h30 às 24h; sábado, das 10h30 às 24h; domingo, das 10h30 às 23h.

Entrada livre

Foto DR

EXTRA: Cinema

A Despedida

Estreada no Festival de Cinema de Sundance, uma comédia dramática vagamente autobiográfica, com assinatura de Lulu Wang. Conta a história da família de Bili, que vive nos EUA, e da sua visita à China, onde vive a matriarca a quem foi diagnosticada uma doença terminal. Uma vez que a velha senhora nada sabe sobre a sua condição, filhos e netos organizam o evento perfeito para uma reunião familiar: um casamento. Mais em Cinecartaz.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mais ideias para sair? Por aqui Guia do Lazer: espectáculos, festas, feiras, artes e mais