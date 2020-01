Exportações aumentam 8,6% em Novembro

As exportações de bens aumentaram 8,6% e as importações subiram 1,3% em Novembro face ao mesmo mês de 2018, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No caso das exportações, o ritmo acelerou face a Outubro, quando se tinha registado um crescimento mensal homólogo de 8,4%. No sentido inverso, o ritmo das importações de bens decresceu dos 6,9% de Outubro para 1,3% em Novembro.

Segundo as Estatísticas do Comércio Internacional hoje divulgadas, destacam-se os acréscimos nas exportações e importações de material de transporte (38,6% e 28,4%, respectivamente), sobretudo nas exportações de automóveis para transporte de passageiros e nas importações de outro material de transporte (sobretudo aviões).

“Especialmente no caso das exportações, a taxa de variação homóloga reflecte em parte o decréscimo significativo das exportações observado em Novembro de 2018, em resultado da greve dos estivadores no porto de Setúbal e que afectou particularmente as exportações de automóveis para transporte de passageiros”, refere o instituto.

O INE realça ainda os decréscimos nas exportações e importações de fornecimentos industriais (-7,4% e -7,8%, respectivamente), principalmente de produtos transformados.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 6,1% e as importações cresceram 2,4% (7,4% e 6,4%, respectivamente, em Outubro de 2019).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O défice da balança comercial de bens registou uma diminuição de 329 milhões de euros face ao mês homólogo de 2018, atingindo 1735 milhões de euros em Novembro de 2019.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, em Novembro de 2019 o saldo da balança comercial situou-se em -1 374 milhões de euros, “correspondente a uma diminuição do défice, pela primeira vez este ano, de 137 milhões de euros face a Novembro de 2018”, afirma o INE.

No trimestre terminado em Novembro de 2019, as exportações e as importações aumentaram 7,4% e 6,6%, respetivamente, face ao trimestre terminado em Novembro de 2018