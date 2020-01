Surto de gripe leva V. Setúbal a pedir adiamento de jogo com o Sporting

O Vitória de Setúbal requereu, esta quinta-feira, o adiamento da partida da 16.ª jornada do campeonato frente ao Sporting, agendada para o próximo sábado, apurou o PÚBLICO junto de fonte oficial do clube.

O treino desta quinta-feira do conjunto do Bonfim foi cancelado, depois de mais quatro jogadores apresentarem sintomas gripais. São agora mais de duas dezenas de profissionais afectados por este surto gripal que, sabe o PÚBLICO, também afecta elementos da equipa técnica.

A mesma fonte adianta que o Sporting, numa resposta inicial ao pedido dos sadinos, invocou o calendário apertado para a manutenção da data da partida, mas, até ao final desta quinta-feira, o V. Setúbal tentará convencer os “leões” a mudar de opinião. Para além do campeonato nacional, o clube de Alvalade disputa a Taça da Liga e a Liga Europa.

Para as 15h30 desta quinta-feira, está marcada uma conferência de imprensa no estádio do Bonfim, onde Ricardo Lopes, médicos dos sadinos, fará um ponto de situação ao estado de saúde da equipa.

O V. Setúbal está a proceder à esterilização dos balneários e outras zonas frequentadas pelos jogadores infectados.

O encontro da 16.ª jornada tinha início marcado para as 20h30 de sábado, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.