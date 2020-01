Espanha entra a ganhar no Europeu de andebol

O primeiro dia do Euro 2020 de andebol, que tem organização dividida por três países (Áustria, Suécia e Noruega), correu bem às selecções mais cotadas. A Espanha, campeã europeia em título, entrou em competição com um triunfo em Trondheim sobre a Letónia (33-22), em jogo a contar para o Grupo C.

No mesmo agrupamento, a Alemanha também conseguiu um triunfo fácil sobre a Holanda (34-23). Num grupo que se prevê ser dominado por espanhóis e alemães, ambos conseguiram derrotar os adversários com a mesma diferença no marcador: 11 golos.

No Grupo A, que inclui três equipas da antiga Jugoslávia, a Croácia iniciou a sua campanha com um triunfo no duelo balcânico frente a Montenegro (27-21), enquanto a Bielorrússia derrotou a Sérvia por 35-30. Os croatas, antigos campeões mundiais, são os primeiros líderes do agrupamento, graças à diferença de golos, mais um que os bielorrussos.