Bruno Lage diz que foi Raúl de Tomás quem quis sair

Bruno Lage, treinador do Benfica, garante que o clube “encarnado” não queria deixar sair Raúl de Tomás, mas que acedeu à vontade jogador, que queria voltar a Espanha.

“À partida, não íamos aceitar a proposta, mas, quando se olha para a vontade do jogador, que queria rapidamente voltar ao seu país, temos de avaliar as duas situações”, explicou, nesta quinta-feira, na antevisão do jogo frente ao Desp. Aves (sexta-feira, 19h), lamentando “não ter tirado rendimento” de um jogador cuja adaptação assumiu não ter sido boa.

Acerca de uma eventual ida ao mercado, por um avançado, o técnico não se comprometeu. “Temos neste momento o scouting a funcionar de forma fantástica. Além da nossa formação e do campeonato português, vamos olhar para este tipo de jogadores no mercado. Poderemos olhar para dentro e para fora, percebendo como é que nos podemos reforçar ou não”, apontou.

Sobre o jogo frente ao Aves, para a I Liga, Lage olhou para um adversário em crescimento: “É um facto que venceu o Sp. Braga e fez um jogo ainda melhor em Setúbal, apesar de ter perdido. É uma equipa que está em evolução e há cautelas máximas da nossa parte. Queremos fazer um grande jogo e vencer”.

“Temos uma equipa determinada do outro lado e a fazer pela vida. Estão numa situação em que têm rapidamente de conquistar pontos. Este tipo de situação é sempre perigoso”, finalizou.