Austrália e Rússia nas meias-finais da ATP Cup

Foi sofrida até ao último segundo a qualificação da Austrália para as meias-finais da ATP Cup, que decorre em Sydney. Os australianos tiveram que esperar pelo encontro de pares, onde Alex de Minaur e Nick Kyrgios derrotaram os britânicos Jamie Murray e Joe Salisbury, mas só depois da dupla australiana salvar quatro match-points e a confirmação através do sistema electrónico da decisão da equipa de arbitragem no último ponto. A dupla da casa deixou-se cair-se no court, abraçaram-se e, após cumprimentarem os adversários, Kyrgios carregou De Minaur às costas.

“Foi irreal. A adrenalina desgastou-me e, depois deste encontro, estou exausto. Hoje foi, provavelmente, um dos melhores momentos da minha carreira. Chegar às meias-finais da primeira ATP Cup de sempre desta forma, é mesmo especial. Gostamos muito uns dos outros e estamos extasiados por seguir em frente”, resumiu Kyrgios (18.º no ranking mundial) que, antes, no primeiro singular, derrotara Cameron Norrie (52.º), com um duplo 6-2. Depois, Daniel Evans (42.º) igualou ao bater De Minaur (29.º), por 7-6 (7/4), 4-6 e 7-6 (7/2), após salvar um match-point. No par decisivo, os australianos venceram Murray e Salisbury, por 3-6, 6-3 e 18-16.

Apesar de contar também com bastante apoio nas bancadas, a Argentina não evitou a eliminação diante da Rússia, graças à eficácia de Daniil Medvedev e Karen Khachanov nos singulares. “Fizemos o nosso trabalho. Ganhámos todos os singulares, o que é espantoso, e penso que só a Espanha fez o mesmo até agora”, frisou Medvedev (5.º), que se impôs num duelo “quente” com Diego Schwartzman (13.º), por 6-4, 4-6 e 6-3. Antes, Khachanov (17.º) vencera Guido Pella (25.º), por 6-2, 7-6 (7/4).

Esta sexta-feira, serão conhecidos os adversários da Austrália e Rússia nas meias-finais; a Sérvia defronta o Canadá – com um aguardado duelo entre Novak Djokovic e Denis Shapovalov – e a Espanha decide com a Bélgica – tendo como ponto alto, o embate entre Rafael Nadal e David Goffin.