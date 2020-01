Atlético de Madrid choca Barcelona e está na final da Supertaça

Apesar de uma exibição autoritária, o Barcelona foi esta quinta-feira afastado da final da Supertaça de Espanha, disputada em Jeddah, no Estádio Rei Abdullah,​ pelo Atlético de Madrid, que venceu por 2-3 num jogo de sucessivas reviravoltas. Os “colchoneros” acabaram por ter a última palavra, depois de terem sido salvos pelo VAR em duas ocasiões, de terem visto um penálti perdoado aos catalães e ainda encontrado forças para decidir a meia-final nos 90 minutos.

Depois de uma primeira parte de domínio absoluto do Barcelona, o Atlético entrou a marcar no segundo tempo, com Koke (46') a obrigar Messi a puxar dos galões para repor a lógica. O argentino empatou (51') e Griezmann (62') aumentou a vantagem, com os catalães a verem dois golos anulados: por braço de Messi e fora-de-jogo de Vidal, no golo de Piqué.

Aproveitou o Atlético para igualar de penálti, por Morata (81'), desesperando logo a seguir quando o VAR não assinalou nova penalidade por mão de Piqué. Mas o desempate não tardaria, com Correa a decidir o jogo (86'), marcando encontro com o Real Madrid, na final de domingo, às 18 horas.