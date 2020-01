Coleccionadores de ossos e condenados que se defendem a eles próprios no novo ano do AXN

Lincoln Rhyme: Caça ao Coleccionador de Ossos, da NBC, For Life, da ABC, e Reckoning, produção própria, são as três novas séries que o AXN estreará no início deste ano. A apresentação das novidades do canal, que passa agora a ter comunicação e campanhas publicitárias feitas localmente em Portugal, decorreu esta quinta-feira de manhã, em Lisboa.

A primeira estreia, Lincoln Rhyme: Caça ao Coleccionador de Ossos, acontece a 28 de Janeiro. É baseada na personagem homónima criada pelo escritor de policiais Jeffery Deaver que chegou ao cinema em 1999. Nessa altura, era Denzel Washington quem fazia o papel do criminólogo tetraplégico no encalço de um assassino em série. Desta feita, cabe a Russell Hornsby fazer o papel do investigador, numa série que foi adaptada para televisão por VJ Boyd e Mark Bianculli.

Em Fevereiro chega For Life, criação de Hank Steinberg com produção executiva de 50 Cent que se baseia na história verídica de Isaac Wright, Jr., que, condenado em 1991 por tráfico de droga e acusado de ser um magnata desse negócio, estudou Direito na prisão e foi o seu próprio advogado, tendo conseguido provar a inocência.

Por fim, ainda sem data, Reckoning, um thriller australiano de produção própria do AXN sobre dois homens unidos por um passado obscuro, que tenta mostrar o que está por detrás da aparente natureza bucólica dos subúrbios. É criado por David Hubbard e David Eick.

Jorge Lezaun, vice-presidente do canal, garantiu ao PÚBLICO que ainda haverá mais novidades antes do Verão, mas estas três são as mais importantes. Sobre a ideia de passarem a ter comunicação feita por e para portugueses, explica que é uma necessidade de um “mercado com muitas séries”, “mais difícil e muito mais competitivo” do que há uns anos.

De resto, voltam também, nos próximos dias, séries como S.W.A.T., Chicago Fire, Carter, NCIS e The Good Doctor, interrompidas pela época natalícia. Depois disso, a 15 de Janeiro chegará a 15.ª e última temporada de Mentes Criminosas, e a 20 de Janeiro arranca, de segunda a sexta, a quinta temporada de The Blacklist — tudo para chegar a 7 de Março e exibir, em simultâneo com os Estados Unidos, a sétima. Também de volta, mas ainda sem data, estarão Absentia, para a terceira época, e How to Get Way With Murder, para a sexta e derradeira.