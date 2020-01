Descobertas dez novas aves canoras em ilhas pouco exploradas da Indonésia

De diferentes cores, tamanhos e melodias, as aves são a classe de animais mais conhecida do mundo. Contudo, desde 1999 que só são descritas, em média, entre cinco e seis novas espécies por ano. Esta sexta-feira, uma equipa de cientistas da Singapura e da Indonésia anuncia que durante uma expedição de seis meses encontrou cinco novas espécies e cinco novas subespécies de aves canoras em três ilhas da Indonésia. De acordo com os investigadores, este é o maior número de espécies identificado numa área geográfica tão restrita em mais de um século.

Continuar a ler