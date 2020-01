Tancos: Carlos Alexandre insiste em ouvir António Costa presencialmente

O despacho tem data de terça-feira, 7 de Janeiro. Nele, o juiz Carlos Alexandre remete ao Conselho de Estado um “pedido de autorização para prestação de depoimento, presencial, como testemunha, do Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro do aqui arguido Professor Azeredo Lopes” na fase de instrução do caso de Tancos.

No despacho revelado pela revista Sábado e a que o PÚBLICO teve acesso, Carlos Alexandre recorda que tinha referido que “todas as tomadas de declarações a realizar na fase de instrução terão lugar nas instalações deste TCIC”, não dando assim lugar a qualquer excepção.

Foi o próprio António Costa que disse ao Conselho de Estado — que tem de autorizar a audição do primeiro-ministro — que preferia o depoimento por escrito, sugestão que aquele órgão aceitou como é, aliás, hábito.

Esse facto é também alvo de comentário no despacho do juiz Carlos Alexandre, que insinua que António Costa desconsiderou a decisão do tribunal. “Tal pedido [de depor por escrito], parece ter desconsiderado a posição assumida pelo Tribunal quanto à necessidade de o depoimento ser presencial”.

No longo despacho, em que chega a citar Marcelo Rebelo de Sousa que, enquanto mestre da Faculdade de Direito, ensinou que “Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária”, Carlos Alexandre admite que “o Excelentíssimo Senhor Primeiro Ministro não é uma testemunha qualquer”.

“Sabemos que estamos perante declarações de uma pessoa que ocupa o terceiro cargo mais importante da estrutura do Estado. O cargo de Primeiro-Ministro é um cargo da maior Dignidade possível”, escreve Carlos Alexandre, para logo a seguir deixar claro que não foi o Tribunal a tomar a iniciativa de chamar António Costa a depor como testemunha, mas sim o arguido Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa do executivo de Costa.

O juiz de instrução sublinha que a intervenção do primeiro-ministro “deve ser revestida dos maiores cuidados” e lembra que António Costa acedeu a testemunhar. Ora, Carlos Alexandre tinha, e tem, condições para que essa audição se faça. E entre elas estão a presença da testemunha no tribunal.

“Sem pretender ser atrevido, procurando conhecer a Constituição e a Lei e os entendimentos jurisprudenciais atinentes, o Tribunal entendeu ser necessário e adequado, o depoimento a ser autorizado, ser presencial”, volta a insistir Carlos Alexandre. Este pedido, explica, “não quis nem quer ferir qualquer tradição ou prorrogativa”.

Como membro do Conselho de Estado, António Costa beneficia da prerrogativa de depor por escrito - prerrogativa de resto muito usada por todos os membros deste órgão de aconselhamento do Presidente da República, ao qual chegam todos os meses várias solicitações semelhantes vindas dos tribunais. Como também é habitual, depois de receber a solicitação do Tribunal Central de Instrução Criminal, a secretária do Conselho de Estado encaminhou o pedido para o próprio primeiro-ministro, para que este se pronunciasse. E António Costa declarou que preferia não comparecer presencialmente, tendo os conselheiros levado isso em conta quando apoiaram unanimemente a resposta-proposta do primeiro-ministro.