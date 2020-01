Tancos: Belém sem novo pedido para depoimento presencial de Costa

A Presidência da República confirmou esta quarta-feira ao PÚBLICO não ter recebido nenhuma “comunicação adicional” do juiz de instrução criminal do processo de Tancos relativa ao pedido para que o primeiro-ministro deponha presencialmente como testemunha de Azeredo Lopes no processo de Tancos.

Depois de ser conhecido o despacho do juiz Carlos Alexandre em que este insiste na importância de ouvir presencialmente o primeiro-ministro, a assessoria do Presidente da República afirma que “não há qualquer comunicação adicional por parte do juiz de instrução” sobre o assunto.

“O Conselho de Estado tomou a decisão que se sabe nos termos constitucionais e regimentais, como tal não há qualquer comentário adicional a fazer”, acrescentou a mesma fonte, recusando-se a antecipar o que pode acontecer caso haja um novo pedido do tribunal insistindo com a necessidade de ouvir presencialmente António Costa no processo.

No despacho revelado pela revista Sábado e a que o PÚBLICO teve acesso, Carlos Alexandre recorda que tinha referido que “todas as tomadas de declarações a realizar na fase de instrução terão lugar nas instalações deste TCIC [Tribunal Central de Instrução Criminal]”, não dando assim lugar a qualquer excepção. E considera mesmo que o pedido feito pelo primeiro-ministro ao Conselho de Estado no sentido de depor por escrito “parece ter desconsiderado a posição assumida pelo tribunal quanto à necessidade de o depoimento ser presencial.”

Carlos Alexandre critica a decisão do Conselho de Estado de autorizar apenas o depoimento escrito de António Costa. Citando a lei de organização do sistema judiciário, afirma que as decisões dos tribunais são soberanas, sobrepondo-se às das demais entidades: "São obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades”, sublinha.

“Sem pretender ser atrevido, procurando conhecer a Constituição e a Lei e os entendimentos jurisprudenciais atinentes, o Tribunal entendeu ser necessário e adequado, o depoimento a ser autorizado, ser presencial”, volta a insistir Carlos Alexandre. Este pedido, explica, “não quis nem quer ferir qualquer tradição ou prerrogativa”.

Apesar dessa discordância, Carlos Alexandre não formalizou - pelo menos por enquanto - nenhum novo pedido ao Conselho de Estado. E no final do despacho, manda notificar Azeredo Lopes – que arrolou António Costa como sua testemunha – para dizer “o que se lhe oferecer” sobre a decisão do Conselho de Estado.

Mas o advogado de Azeredo Lopes, Germano Marques da Silva, demarca-se da questão: “Esta é uma guerra entre o juiz e o Conselho de Estado com a qual o arguido nada tem a ver”, afirmou ao PÚBLICO. De facto, quando arrolou o primeiro-ministro como testemunha Azeredo Lopes não manifestou de que forma pretendia que fosse ouvido – se por escrito se presencialmente.