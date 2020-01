Pedro Morgado. Doenças psiquiátricas: causas, tratamento e os mistérios que persistem

O convidado desta semana no podcast Quarenta e Cinco Graus é Pedro Morgado, médico psiquiatra e professor na Escola de Medicina da Universidade do Minho, da qual é também vice-presidente. Tem ainda prática clínica no Hospital de Braga e no Centro de Medicina Digital P5.

A conversa navega sobre a questão das doenças psiquiátricas - e, sobretudo, sob a perspectiva da medicina (mais do que da psicologia clínica). Durante a conversa, Pedro Morgado e o anfitrião José Maria Pimentel falam sobre doenças mais comuns, o debate entre as causas biológicas e as psicológicas/sociais, havendo ainda tempo para uma discussão mais livre sobre o que explica o facto de Portugal ser um dos países europeus com maior prevalência de doenças mentais, assim como o facto de termos um perfil de doenças mais e menos comuns muito diferente dos países vizinhos.

