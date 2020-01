Colisão entre ambulância e quatro veículos condiciona trânsito na Ponte 25 de Abril

Uma colisão com cinco viaturas está a condicionar o trânsito na Ponte 25 de Abril, no sentido Sul-Norte. Segundo disse ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, a colisão de uma ambulância com quatro veículos causou cinco feridos leves que já foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. O alerta foi dado por volta das 7h56.

A ambulância tinha sido chamada para assistir num despiste que aconteceu pouco antes, por volta das 7h16, junto à saída para Alcântara, quando colidiu com os quatro veículos.

De acordo com a fonte do CDOS, o trânsito já foi reaberto, mas “ainda se encontra condicionado”. Durante algum tempo as duas faixas do tabuleiro estiveram obstruídas e o trânsito só circulou numa das faixas.

Através do Twitter, a PSP também informou que o trânsito de encontra “bastante condicionado” e que pede aos condutores que "procurem alternativas”.