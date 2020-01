Arguidos querem dados de acção encoberta da PJ no caso Tancos

João Paulino, um dos 23 acusados no processo de Tancos, e um dos primeiros a serem detidos, em Setembro de 2018, terá a oportunidade de falar pela primeira vez sobre os crimes que lhe são imputados no âmbito do processo de Tancos na fase de instrução que começa esta quarta-feira à porta fechada, em Lisboa. Pelo menos 15 arguidos requereram a abertura da instrução, uma fase em que o juiz decide se há ou não provas suficientes para levar os arguidos a julgamento.

