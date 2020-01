PCP abstém-se na primeira votação do orçamento para 2020

O PCP vai abster-se na votação do Orçamento do Estado para 2020 (OE 2020) na generalidade na próxima sexta-feira. E fará depender o seu sentido de voto na votação final global, agendada para 7 de Fevereiro, das medidas que conseguir aprovar durante a discussão na especialidade. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo líder parlamentar comunista na Assembleia da República.

É a primeira vez que o PCP se abstém na votação de um Orçamento do Estado.

Para os comunistas, a proposta de OE 2020 do Governo “apresenta insuficiências e limitações relevantes, não se verificando continuidade no ritmo nem na expressão e alcance dos avanços registados nos orçamentos da anterior legislatura”. E “fica muito longe das opções que se impõem para responder aos problemas estruturais com que o país está confrontado”.

O PCP não quer, no entanto, travar já o Governo de António Costa, e por isso se abstém, colocando, no entanto, o executivo na guilhotina, fazendo depender o seu sentido de voto na votação final global do que conseguir fazer aprovar na especialidade.

“O voto de abstenção que o PCP adoptará na votação na generalidade do OE é assumido como uma forma de não fechar as possibilidades de avançar nesse sentido, de defesa, reposição e conquista de direitos e de resposta aos problemas estruturais com que o país está confrontado.

Até agora, do lado dos votos a favor ainda só está garantido o PS (com 108 deputados). PSD (79), CDS (5) e Iniciativa Liberal (1), pelo contrário, já afirmaram que votam contra. Estes partidos totalizam 85 deputados, mas ainda não é garantido que os três parlamentares do PSD-Madeira também votem contra o OE. O PAN apenas anunciará o sentido de voto na quinta-feira, assim como a deputada do Livre. O deputado do Chega irá anunciar esta tarde.

Se o PAN (4) e o PEV (2) também se abstiverem, a proposta de orçamento é aprovada com 108 votos a favor e 106 contra (caso o Bloco vote contra, alinhado com a direita).