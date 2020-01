PAN também se abstém no Orçamento do Estado e exige que o Governo seja “mais ambicioso”

As contas do Governo começam a ficar mais difíceis: o PAN anunciou que se vai abster na próxima sexta-feira na votação do Orçamento do Estado para 2020. Os quatro deputados do PAN - Pessoas-Animais-Natureza irão assim juntar-se ao PCP na abstenção e fazem a mesma exigência: o executivo “tem de ser mais ambicioso” na negociação na especialidade e mostrar que está mesmo empenhado.

O anúncio da abstenção do PAN foi feito pela líder parlamentar, Inês Sousa Real, em conferência de imprensa. “Não se constroem pontes sem alicerces. Este orçamento fica muito aquém e o Governo não fez compromisso para os alicerces”, apontou a deputada, garantindo que “está tudo em aberto” para a votação final global.