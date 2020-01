Um Orçamento aprovado à esquerda ou um Orçamento em risco?

A mesa nacional do Bloco de Esquerda realizou-se neste sábado e destinou-se a analisar as opções dos partidos no que diz respeito ao sentido de voto no Orçamento do Estado para 2020. De lá saiu a certeza: o partido não vai aprovar o próximo Orçamento de Estado, mas ainda se pode abster na votação. Análise neste P24 com a jornalista Liliana Borges.

