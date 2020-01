Marcelo pede autorização à AR para ir a Jerusalém de 21 a 24 de Janeiro

O Presidente da República acaba de pedir autorização ao Parlamento para se deslocar a Jerusalém no final deste mês, entre os dias 21 e 24, para participar no World Holocaust Remembrance Forum, a convite do seu homólogo. Marcelo Rebelo de Sousa informa que fará escala na Grécia tanto na ida como no regresso.

O quinto fórum mundial tem como tema “Recordando o Holocausto: combatendo o anti-semitismo” e assinala os 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz (comemorados em Outubro passado) e realiza-se apenas no dia 23 de Janeiro - tendo em conta os quatro dias de viagem de Marcelo Rebelo de Sousa, o seu programa deverá ter mais eventos.

De acordo com o programa do fórum que se realiza no enorme complexo de Yad Vashem (o memorial oficial de Israel de homenagem às vítimas do holocausto, junto ao Monte da Recordação), estão previstas intervenções, por exemplo, dos Presidentes russo, francês, alemão, norte-americano, israelita e da rainha de Inglaterra, e também do primeiro-ministro israelita. Entre os eventos, está prevista uma cerimónia do acender da tocha memorial por duas sobreviventes do Holocausto.

Qualquer deslocação do Chefe de Estado ao estrangeiro tem que ser autorizada pela Assembleia da República. O processo passa pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que debate e vota o parecer de assentimento nesta quinta-feira, mesmo antes do plenário sobre o orçamento do Estado, e é depois votado na sexta-feira no plenário.