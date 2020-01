Livre ou PEV? Só falta um voto para o Governo ter o OE aprovado na primeira fase

Livre ou PEV, ou ambos? Basta que um deles se abstenha para que o Governo entre esta quinta-feira no plenário da Assembleia da República já com a sua proposta de Orçamento do Estado (OE) aprovada na generalidade. A deputada única do Livre não abre o jogo e Os Verdes só tomavam a decisão sobre o seu sentido de voto ontem noite dentro, na reunião da comissão executiva nacional - e vão revelá-la ao fim da manhã. Mas, na verdade, não se espera que o PEV faça diferente do PCP e do PAN, que ontem anunciaram que se abstêm. São 14 abstenções das 15 necessárias para que o documento passe à justa, já que tem os 108 votos favoráveis do PS - ainda que falte saber se os três deputados do PSD-Madeira vão ajudar o Governo.

