Deputado do PS Tiago Barbosa Ribeiro candidata-se à liderança da concelhia do Porto

O deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro vai candidatar-se à liderança da concelhia do PS-Porto nas eleições de 1 de Fevereiro, foi divulgado nesta quarta-feira.

Em comunicado, a Federação Distrital do Porto do PS revela ainda que está marcada para sábado, às 16h, a sessão de apresentação da candidatura para a próxima liderança da concelhia socialista, que terá a responsabilidade de gerir o processo autárquico de 2021.

Tiago Barbosa Ribeiro é deputado do PS na Assembleia da República desde 2015, foi presidente do PS-Porto entre 2015 e 2018, tendo sido substituído na liderança da concelhia por Renato Sampaio.

A candidatura de Tiago Barbosa Ribeiro intitula-se “Pelo Porto, um PS Mais Forte” e “reclama a ambição de reforçar o papel e a visibilidade do PS Porto na cidade”.

De acordo com o comunicado da federação distrital, o candidato pretende garantir “a construção de uma maioria alternativa ao actual poder autárquico e o diálogo com todos os que queiram trabalhar para essa maioria”, nomeadamente no âmbito da gestão do processo autárquico de 2021.

“Tiago Barbosa Ribeiro quer um PS mais combativo e com clareza na afirmação das suas propostas para obter futuras vitórias eleitorais, mas quer também um PS unido e a falar a uma só voz, mobilizando a força dos milhares de militantes desta concelhia”, acrescenta a federação.

Numa carta dirigida aos militantes, a que a Lusa teve acesso, o deputado destaca a intenção de afirmar o PS como “uma alternativa clara, distintiva e vitoriosa” à actual maioria autárquica (a Câmara do Porto é presidida pelo independente Rui Moreira).

Ribeiro explica ter decidido assumir a candidatura “com enorme motivação e inteira dedicação, consciente dos grandes desafios” existentes “pela frente”.

“Somos uma grande concelhia onde militam milhares de socialistas e só conseguiremos ser bem-sucedidos se, no respeito pela pluralidade interna que é uma das grandes forças do PS, soubermos construir um sólido projecto comum. Ninguém está dispensado desta convocatória colectiva. Porque todos contam. Todos somam”, defende.

O deputado pretende ainda fazer do PS Porto “um espaço central de participação cívica para todos os portuenses”.

“É esse o caminho que nos trará futuras vitórias e uma posição reforçada em todos os fóruns, dentro e fora do PS, onde a nossa concelhia tem um espaço inalienável”, sustenta.

Nas eleições de 2018, Renato Sampaio, então também deputado, venceu Tiago Barbosa Ribeiro nas eleições para a concelhia do PS-Porto. Sampaio alcançou 51,4% dos votos, contra 48,8% de Barbosa Ribeiro.

Tiago Barbosa Ribeiro é deputado desde 2015, eleito pelo círculo eleitoral do Porto.

É coordenador dos deputados socialistas na Comissão de Trabalho e Segurança Social na Assembleia da República, tendo vindo a apresentar vários projectos e iniciativas nesta área, mas também sobre temas relacionados com o Porto e a região.

No Porto já exerceu funções autárquicas na Assembleia de Freguesia do Bonfim, na Assembleia Municipal e na vereação da Câmara (sem pelouros), sendo actualmente membro da Assembleia Municipal do Porto.