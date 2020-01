Cristina Ferreira a Presidente? Apresentadora não descarta candidatar-se a Belém

Tem uma revista, uma marca de roupa e de calçado, um perfume e um programa de televisão. O império de Cristina Ferreira é conhecido pela larga maioria dos portugueses e o sucesso da apresentadora ajudou a empurrar as manhãs da SIC para a liderança pela primeira vez em 16 anos. Agora, a apresentadora não descarta uma possível candidatura à Presidência da República. A revelação é feita numa entrevista à revista Visão, que será publicada na íntegra esta quinta-feira.

Sem apontar datas, Cristina Ferreira tece largos elogios ao actual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e identifica algumas parecenças com o chefe de Estado, nomeadamente em relação aos “afectos” para com a população.

“Não me imaginava, nunca me passou pela cabeça até ao momento em que as pessoas me começaram a dizer que isso poderia acontecer”, conta a apresentadora, num excerto da entrevista revelado esta quarta-feira. “Durante algum tempo achei que isso passaria pelas autarquias e por fazer alguma coisa pela minha Malveira”, diz.

Apesar de não se sentir atraída pelo trabalho no Parlamento, não diz o mesmo sobre Belém: “Se um dia me perguntasses ‘Chegarias a primeira-ministra?’, eu respondia imediatamente que não tenho qualquer tipo de capacidade para que isso possa acontecer. Agora, representar todos os portugueses? Acho que um dia o poderia fazer, que me iria preparar e que não iria falhar”, declara a empresária.

Na entrevista, Cristina Ferreira traça semelhanças com Marcelo Rebelo de Sousa e nota que, apesar de todos os “anos todos de diferença” e dos diferentes mundos em que vivem, ambos têm uma preocupação de “afecto para com o outro”. “É muito semelhante entre nós. Já quando falava nos comentários televisivos ele era este Presidente. Só não tinha era o cargo”, continua, sem esconder a admiração que tem em relação ao chefe de Estado. Na estreia do seu programa na SIC, a apresentadora foi surpreendida com uma chamada em directo de Marcelo Rebelo de Sousa.

“Está? Daqui é Marcelo Rebelo de Sousa. Interrompi aqui uma reunião que tinha e espreitei para ver o seu primeiro programa e como ao longo da vida estive várias vezes consigo quando arrancou com novas fases da sua vida, queria desejar-lhe muitas felicidades e enviar-lhe um beijinho”, dizia o Presidente. “Está a gozar”, respondeu a apresentadora, incrédula, durante a sua estreia na SIC. Depois, agradeceu a Marcelo. “Queria agradecer-lhe por ser meu Presidente, por ser Presidente de todos os portugueses, porque eu acho que a forma como tem feito a sua Presidência tem sido aquilo que nós todos portugueses merecíamos e queríamos. O afecto não é para todos.”

Esta quarta-feira, a apresentadora recebeu a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, no seu programa. A coordenadora bloquista esteve no programa da SIC para falar sobre violência doméstica. No último ano passaram pelo programa vários nomes da política portuguesa, como é o caso do primeiro-ministro, António Costa, o presidente do PSD, Rui Rio, ou a líder centrista, Assunção Cristas.