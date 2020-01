O valor de certa arte

Na arte da pintura como na arte escultórica é certo e sabido que também existe um certo bluff. Acontece o mesmo com o vinho. Adquire-se uma garrafa desse produto relativamente caro que a publicidade enaltece como sendo um bom vinho de qualidade “superior” e depois de se ter degustado esse mesmo vinho, verifica-se que é de qualidade vulgar quando não passa, por vezes, de uma autêntica zurrapa. Vem isto a propósito da polémica escultura “Linha do Mar”, da autoria de Pedro Cabrita Reis. O “eu” do artista, a sua “alma”, não existe nessa escultura que não passa – como muito bem afirmou João M. Tavares no PÚBLICO de 2 de Janeiro – de “umas vigas de ferro de vários tamanhos empinadas e pintadas de branco”. E custou aquele tipo de arte 300 mil euros! Assim se desbaratam os dinheiros públicos. Não haja dúvida de que, por vezes, “a arte é uma mentira (…)” como afirmou Picasso, mas estou certo que não faltarão iluminados e entendidos no ofício a defender a qualidade da “obra” de Leça da Palmeira que foi contemplada com pichagens. Benditos sejam todos aqueles que desbravam as mentes obtusas desprovidas da capacidade de apreciar uma excelente obra escultórica como é o caso da “A Linha do Mar”.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Ainda a escultura

Esta atitude que existe entre certos cronistas de falarem de tudo como se fossem poços de sabedoria, é a meu ver revelador de espíritos arrogantes e auto convencidos do seu valor - mas a maior parte das vezes só eles próprios se reconhecem desse valor. Sobre a escultura de Leça, porque é que a opinião de um cronista que não é conhecido como crítico de arte ou personalidade com conhecimentos artísticos há-de valer a oportunidade de ser publicada mais do que a de qualquer leitor e ainda por cima lhe pagam para isso? Ao contrário das palavras judiciosas do editorial do director do PÚBLICO, o cronista volta ao que ele diz ser uma polémica e tem o desplante de nos vir revelar que não percebe o uso de materiais industriais na elaboração de obras de arte.

Fernando Santos Pessoa, Faro

Democracia adulterada…

Entre a “abstenção e fracos resultados” nos dois actos eleitorais de 2019, “feitas as contas simples” votou cerca de 1/5 do eleitorado português, abrindo a porta a uma fraca democracia; mais recentemente, após a lamentável visita a Boticas do secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba e seus posteriores comentários divulgados na imprensa, assistimos ao ministro do Ambiente e da Transição Energética afirmar que “só falta um secreto” para dar seguimento aos projectos do actual Governo (a imposição de esburacar o território nacional contra a vontade da população que o habita, sem qualquer consulta à vontade dos portugueses) ocorre lembrar uma antiga citação de João Barreiros, no âmbito do alojamento, onde recordou palavras do arquitecto Nuno Teotónio Pereira: “faz sentido que quem usufrui de um espaço se pronuncie sobre ele…”

Luísa Villarinho Pereira, Carcavelos