Corpo encontrado no trem de aterragem de avião da Air France

Um corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira no trem de aterragem de um avião da Air France que aterrou em Paris. Segundo o Le Figaro, o Boeing 777 descolou de Abidjan, capital económica da Costa do Marfim, na noite de terça-feira e aterrou pouco depois das 05h da manhã na capital francesa, no aeroporto Charles de Gaulle.

A companhia aérea já confirmou que um “passageiro clandestino” foi encontrado morto no trem de aterragem, mas não confirmou a idade da vítima. "A Air France confirma que o corpo sem vida de um passageiro clandestino foi encontrado no compartimento do trem de aterragem do voo AF703 da aeronave que viajava Abidjan para Paris-Charles de Gaulle no dia 7 de Janeiro de 2020”, disse a companhia em comunicado.

Vários meios de comunicação social francesa, incluindo o Le Figaro, avançam que o corpo que foi encontrado é de uma criança que terá cerca de dez anos, mas a companhia aérea recusou comentar essa informação. Fonte próxima da investigação disse à Reuters que também não sabia a idade ou identidade do passageiro.

Ao jornal francês, a Air France expressou a sua “mais profunda solidariedade e compaixão por esta “tragédia humana” e garante que já foi aberto um inquérito que se estende a Paris e a Abidjan para descobrir o que motivou este acontecimento.