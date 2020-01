Avião ucraniano cai em Teerão com pelo menos 170 pessoas a bordo. Não há sobreviventes

Um avião ucraniano com pelo menos 170 pessoas a bordo caiu perto da capital do Irão. Não há sobreviventes, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiyi.

O Boeing 737 da Ukraine International Airlines despenhou-se pouco depois de descolar do aeroporto internacional Imam Khomeini, em Teerão.

Segundo agências internacionais, o avião caiu num terreno agrícola a sudoeste de Teerão, para onde já foi mobilizada uma equipa de investigação.

“O fogo era tão forte que não conseguimos salvar ninguém... temos 22 ambulâncias, quatro autocarros ambulância e um helicóptero no local”, disse o chefe dos serviços de emergência iraniano, Pirhossein Koulivand, à televisão estatal.

As primeiras indicações disponibilizadas pelas autoridades iranianas apontam para a existência de problemas mecânicos.

“As minhas sinceras condolências aos familiares e amigos de todos os passageiros e tripulação”, disse Zelenskiy em comunicado, acrescentado que a Ucrânia ainda está a tentar esclarecer as circunstâncias e número de vítimas.

A televisão estatal iraniana refere que seguiam a bordo 167 passageiros e 9 tripulantes. Segundo o serviço FlightRadar24, citado pela Reuters, 0 avião voava para Kiev e tinha três anos.

O Boeing 737-800 é um avião a jacto de curto a médio alcance. Milhares destas aeronaves são usadas por companhias aéreas em todo o mundo.

O acidente ocorreu horas depois do lançamento de dezenas de mísseis iranianos contra duas bases em Ain Assad e Arbil, no Iraque, utilizadas pelo exército norte-americano, numa operação de vingança pela morte do general iraniano Qassem Soleimani.