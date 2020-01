“Graças a Trump, o mundo xiita está mais unido que nunca”

Os Estados Unidos conseguiram com a morte de Qassem Soleimani, líder da Força al-Quds, unidade de elite dos Guardas da Revolução iranianos, o que o general nunca conseguiu em vida: unir o mundo xiita contra a presença norte-americana no Médio Oriente. Em entrevista ao PÚBLICO, a politóloga iraniana Ghoncheh Tazmini, da britânica Universidade SOAS e investigadora do Centro de Estudos Internacionais do Instituto de Lisboa (CEI-IUL), diz que esta nova união xiita vai ser uma carta nas mãos do substituto do general e seu antigo braço direito, Esmail Qaani, um homem “mais amargo, mais ressentido e mais determinado do que Soleimani alguma vez foi”.

